- O reuniune de urgența a Consiliului de Securitate al ONU va fi convocata in urma celui mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, a anunțat Ministerul de Externe al Braziliei, potrivit Sky News . Zeci de persoane au murit si sute au fost ranite, dupa atacul gruparii Hamas din Fasia Gaza, scrie…

- Atacul gruparii islamiste palestiniene a izbucnit pe fondul eforturilor lui Biden si ale echipei sale de a negocia un acord de normalizare intre Israel si Arabia Saudita si un pact de aparare americano-saudit.Biden a vorbit sambata la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a-i oferi…

- Situație dramatica in Orientul Mijlociu, dupa ce Israelul si Fasia Gaza au intrat din nou in razboi astazi. Aripa militara a miscarii islamiste palestiniene Hamas a lansat o ofensiva surpriza cu mii de rachete si infiltrand luptatori pe teritoriul israelian pe uscat, pe mare si pe calea aerului, relateaza…

- Ca raspuns la atacurile lansate de militantii palestinieni in orasele din sudul si centrul tarii, Israel a demarat operatiunea Sabia de Otel, o operatiune militara de retaliere. In numai cateva ore, contraatacul israelian a provocat sute de morti si mii de raniti in Fasia Gaza. Ca raspuns la atacurile…

- Sunt momente grele pentru Ana Baniciu, Raluka și Ruby. Artistele se afla in aceste momente in Tel Aviv, unde armata israeliana a declarat stare de razboi, in urma atacurilor masive asupra Israelului din Fașia Gaza palestiniana. Ana Baniciu și Raluka se afla la Tel Aviv. Cantarețele voiau sa mearga la…

- Uniunea Europeana (UE) condamna „fara echivoc” atacurile declanșate de „teroriștii” din Hamas si isi exprima „solidaritatea cu Israelul”. Franța și Germania și-au anunțat de asemenea solidaritatea cu Israelul, unde sute de persoane au fost ranite deja in operațiunea „Potopul Al-Aqsa”.

- Aripa armata a miscarii palestiniene Hamas a anuntat sambata dimineata ca a lansat "Operatiunea Al-Aqsa Flood" impotriva Israelului, de unde sunt lansate cateva sute de rachete, informeaza AFP, potrivit news.ro.Atacurile au provocat moartea a cel putin o persoana si au ranit alte 15. Barbati…