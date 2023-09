Stiri pe aceeasi tema

- Astazi are loc un eveniment cu fast in showbiz-ul de la noi! Ana Baniciu și iubitul ei, Edy Kovacs, se casatoresc! Chiar in aceste momente, cei doi se afla la starea civila, unde are loc marele eveniment din viața artistei, iar SpyNews.ro va ține la curent cu toate informațiile despre cea mai importanta…

- Dupa exploziile de la stația GPL din Crevedia, in urma carora doua persoane au murit și alte 58 au fost grav ranite, mama patronului care deținea respectiva stație GPL a facut primele declarații. Cum a comentat Petra Doldurea, soția edilului din Caracal, tragicul eveniment.

- Dana Roba face declarații exclusive dupa ce a fost surprinsa ținandu-se de mana cu un barbat intr-un centru comercial. Vedeta susține ca acesta ii aduce flori, insa are și ea tot dreptul la viața și la a fi fericita. Nu a confirmat daca e sau nu noul iubit, dar susține ca barbatul ii e alaturi in aceste…

- Like Creața a facut primele declarații dupa cununia civila. Vedeta a dezvaluit cand va avea loc nunta cu partenerul ei de viața, dar și cum li s-a schimbat viața de cand au devenit parinți. Cei doi se bucura de o familie implinita impreuna.

- La aproape o luna de cand și-a mutilat soția, pe Dana Roba, Daniel Balaciu a facut primele declarații despre incidentul care a șocat intreaga lume mondena! Din spatele gratiilor, tatal copiilor make up artistului face o mutare șoc. Barbatul susține ca prima care a lovit a fost Dana Roba și ca atunci…

- Claudia Shik, fosta concurenta de la Mireasa, a facut pasul cel mare. Tanara și partenerul ei de viața, Cristian, s-au casatorit civil weekend-ul trecut, iar evenimentul a ieșit exact așa cum și-au dorit. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Claudia ne spune cum a fost cununia civila și ce surprize i-a…

- Dupa mai multe luni de la desparțiea de Alex Dobrescu, viața Cristinei Cioran s-a schimbat radical! Fosta prezentatoare TV a fost prezenta la un eveniment monden din Capitala și ne-a oferit un interviu inedit, in exclusivitate pentru Playtech Știri. Cristina Cioran a vorbit despre viața sa sentimentala,…

- Emoții uriașe ieri pentru Cristina Vasiu și iubitul ei, Catalin Stoica. Aflați la filmarea unui videoclip, partenerul de viața al cantareței și-a luat inima in dinți și i-a adresat frumoasei sale iubite marea intrebare, aceea daca vrea sa-i devina soție. Avem primele declarații ale celor doi, dupa ce…