Stiri pe aceeasi tema

- BRomania este cat se poate de discret cu viața lui privata, insa paparazii SpyNews, vigilenți din fire, au surprins exact momentul in care comediantul pofita de timpul liber, și nu oricum, ci in compania unei domnișoare cunoscute pe micile ecrane. Iata cum a fost surprins, de fapt, la o terasa de lux…

- Bad Angie a vorbit despre moartea mamei ei in cadrul primei apriții la TV, dupa tristul eveniment. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a dezvaluit cu durere in glas cum au fost ultimele momente alaturi de cea care i-a dat viața, dar și ultimele cuvinte pe care i le-a spus.

- Gabi Oprea Jr, iși permite orice atunci cand este cu bunul sau prieten, astfel ca paparazzii SpyNews l-au surprins in flagrant! Ei bine, baiatul fostului ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, nu doar ca a incalcat regulile de circulație, ci nu a respectat nici bunele maniere, fiind chiar la…

- Andreea Banica, in varsta de 43 de ani, va petrece paștele departe de Capitala. Artista va susține un concert in Bulgaria, urmand ca apoi sa se intoarca in orașul natal, pentru a fi alaturi de familie. „A venit sezonul Paștelui. Vai de mama noastra ce ne așteapta! Trebuie sa inroșim ouale și fiecare…

- Claudiu Florica știe ca timpul petrecut cu prietenii este unul foarte important și prețios, astfel ca, de la o vorba la alta, a dat uitarii chiar și bunele maniere. Ce-i drept, se afla la un restaurant de lux, așa ca gestul rușions al afaceristului nu a putut trece neobservat. Iata ce a facut, dar și…

- Misha a avut o reacție dura dupa ce a vazut cat a ajuns sa plateasca la taxi in ultima saptamana. Fosta soție a lui Connect-R are mașina in service, astfel ca a fost nevoita sa plateasca 80 de lei pe o cursa. In aceasta dimineața, Misha a reacționat dur dupa ce a fost nevoita sa plateasca o suma destul…

- Sa fie vorba de o noua cucerire a lui Gabriel Torje? Jucatorul de la Dinamo a fost surprins de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, in compania unei misterioase brunete la un restaurant de lux din Capitala. Cei doi au petrecut minute bune impreuna, iar drept dovada…