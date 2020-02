Stiri pe aceeasi tema

- A devenit deja o tradiție ca Fereșteanu sa iși marturiseasca ,,obsesiile muzicale”, așa ca o data la cateva luni mizeaza pe cate o piesa pe care o transforma in piesa lui. In emisiunea lui, alaturi de Liza Sabau, a lansat o noua piesa a lui Fere, fix la inceputul saptamanii. Remixul lui Saint JHN...…

- Au șanse sa-și transforme cel mai ascultat show de seara din București in cel mai gustos late night din FM. In cea mai noua rubrica din emisiunea lor, , gașca lizestenilor trebuie sa-și imparta cina nu doar cu Fere și Liza, dar și cu intreaga țara. Cea mai gustoasa cina, cea care ne... View Article

- Moise Guran a realizat joi ultima emisiune la Europa FM, el anunțand ca renunța definitiv la jurnalism pentru a urma o cale politica. A fost o ediție prelungita Romania in Direct, in care ascultatorii postului de radio au putut comenta gestul lui Moise Guran. Printre cei care au ținut sa-i transmita…

- Conform noilor masuratori ale audienței radio, Liza și Fereșteanu formeaza duo-ul preferat al tinerilor bucureșteni. Liza și Fereșteanu aduna, in fiecare seara de luni pana joi, cei mai mulți tineri intre 15 și 29 de ani din capitala. De asemenea, aceștia se bucura de cea mai mare creștere de audiența,…

- Un localnic din comuna Barbatesti, judetul Gorj, a surprins intr-un „live“ facut pe Facebook, momentul in care a fost agresat de un politist. Ion Frumuselu s-a ales cu doua coaste fracturate si cu capul spart in urma interventiei echipajului.

- 21 Savage a participat, marți seara, la un eveniment caritabil in timpul caruia a pregatit cina pentru aproape 300 de familii. Momentul a fost in preajma sarbatorii americane Ziua Recunoștinței, cand de regula familiile se reunesc in jurul unei mese bogate. Impreuna cu mama lui, Heather Joseph, 21 Savage…

- Dupa ce a povestit, vineri, in direct la Virgin Radio Romania, despre noul lui spectacol, TEO revine acum cu toate detaliile despre specialul „Aia e!”, conceput ca un film pentru cinema, spectatorii se vor putea intalni cu TEO, ba chiar relaționa mult mai direct decat la un show obișnuit de stand up.…

- Celebrul jurnalist de investigatie american Glenn Greenwald a fost palmuit, intr-o altercatie cu un cronicar brazilian, Augusto Nunes, pe care l-a catalogat ”las”, intr-o emisiune la radio Jovem Pan, in direct, transmisa de asemenea in direct pe Youtube, relateaza AFP.