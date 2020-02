Agentia Nationala Antidrog a achizitionat, anul acesta, 144 de perechi de ochelari care simuleaza efectele consumului de alcool si droguri, dar si starea de intoxicare cu acestea, care vor deveni parte integranta in numeroase actiuni interactive, adecvate, in special, pentru a intra in discutie cu tinerii si adultii, in scopul prevenirii consumului de substante psihotrope, informeaza un comunicat transmis sambata AGERPRES.



Conform sursei citate, specialistii Centrelor de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog din cadrul ANA vor folosi, in activitatile lor, toate cele trei tipuri…