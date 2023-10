Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost reținut de procurorii DIICOT Olt fiind acuzat ca a vandut in mod repetat substanțe psihoactive. Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt, impreuna cu un procuror din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Olt, au pus in executare, pe 26 octombrie 2023, un…

- ISU Valcea trage un semnal de alarma, ținand cont de faptul ca este perioada recoltei și mai ales perioada in care se culeg strugurii și se face mustul, apoi vinul! „Experiența anilor trecuți ne arata ca, in aceasta perioada, pompierii sunt solicitați sa intervina la incidente precum intoxicația cu…

- La data de 21 septembrie 2023, in jurul orei 04:45, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca o persoana se afla intinsa pe Drumul Judetean 546, in comuna Curtisoara.La fata locului, s au deplasat politistii din cadrul Biroului Rutier Slatina. Din primele…

- IPJ Olt a fost sesizat joi dimineața, prin apel 112, ca o persoana se afla intinsa pe Drumul Județean 546, in comuna Curtișoara. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina. Polițiștii au constatat ca o femeie, de 34 de ani, din Dragașani, județul Valcea, a fost victima…

- In cea mai mare podgorie din judetul Galati, la Stațiunea de Cercetare pentru Viticultura și Vinificație Bujoru, a inceput culesul viilor. Producția va fi mai mica cu 35-40%, spun specialiștii. De vina sunt seceta și caldura excesiva.

- Motorul economiei din Alba e nemțesc! Doua firme gemane asigura 65% din exporturile și importurile din județ Motorul economiei din Alba e nemțesc! Doua firme gemane asigura 65% din exporturile și importurile din județ In primele patru luni ale anului, doua treimi din valoare exporturilor și importurilor…

- Recolta de struguri autohtoni va fi cu 10-20% mai mica decit anul trecut și va constitui aproximativ 4-10 tone de struguri la hectar. Producatorii spun ca deși anul 2023 a fost unul bogat, temperaturile inalte din ultima perioada au un impact negativ asupra roadei. Aceștia s-au intilnit la conferința…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in primul semestru din 2023 a fost de 13,323 miliarde de euro, mai mic cu 2,149 miliarde de euro (-13,9%) decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022, informeaza, miercuri, Institutul National de Statistica (INS). In luna iunie 2023, exporturile…