- Primaria din Amsterdam ia masuri categorice pentru turiștii care viziteaza capitala Olandei. Femke Halsema, primarul orașului, a spus chiar de anul trecut ca are in vedere sa interzica turiștilor sa frecventeze anumite localuri intrucat 58% dintre ei se deplaseaza in capitala doar pentru a se droga…

- Statele Unite, care negociaza de doua luni indirect cu Iranul in incercarea de a salva acordul privind programul nuclear iranian, au afirmat luni ca inca nu stiu daca Teheranul doreste cu adevarat sa revina la respectarea angajamentelor sale, noteaza AFP, potrivit Agerpres. "Inca nu stim daca Iranul…

- Președintele american Joe Biden ii va primi, marți, la Casa Alba, pe membrii familiei lui George Floyd, afro-americanul care a murit in urma intervenției polițistului Derek Chauvin, anunța businessinsider.com, care citeaza AP.Vizita familiei lui George Floyd la Casa Alba vine sa comemoreze un an de…

- La Amsterdam urmeaza sa se deschida saptamina viitoare o expozitie legata de comertul cu sclavi practicat de olandezi, precum și de trecutul colonial al Olandei. Aceasta pagina dureroasa de istorie occidentala, cea legata de comertul cu sclavi, este tot mai des evocata in ultimii ani, transmite RFI.

- ”Maine nu va avea loc o reuniune a Consiliului de Securitate”, a declarat, joi, un purtator de cuvant chinez, a carui tara prezideaza in prezent aceasta instanta.”Statele Unite nu sunt de acord cu o reuniune, maine, prin videoconferinta”, a mai spus un diplomat. O alta sursa diplomatica a declarat ca…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, transmite ca a avut o intalnire cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, reiterand intentia Municipalitatii de a cumpara producatorul de energie ELCEN. "Am avut azi o intalnire cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, pentru a continua discutiile despre…

- Investiții de 500 de milioane de lei sunt in pericol de a fi blocate dupa ce primarul Bacaului a votat impotriva planului de administrare, in AGA de la Compania de Apa. In aceste condiții, membrii Consiliului de Administrație sunt revocați. Președintele CJ dezvaluie ca primarul Viziteu i-a transmis,…

- ​Imparțialitatea unui jurat în procesul uciderii lui George Floyd a fost pusa sub semnul întrebarii marți în Statele Unite dupa ce au aparut fotografii care îl aratau la un protest anti-rasist despre care experții spun ca ar putea fi folosite de ofițerul de poliție Derek Chauvin…