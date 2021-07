Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul DJ olandez Armin van Buuren vine la București pe data 25 septembrie. DJ-ul revine in fața publicului din București dupa șapte ani și pregatește cel mai mare și spectaculos solo show din Europa, in cadrul Sound of Bucharest. „A trecut prea mult timp de cand am stat departe de scena, peste 18…

- Whats Up a plecat pentru o perioada de timp din Romania. Cantarețul a trecut viața profesionala pe locul doi și timp de cateva zile sau saptamani se concentreaza asupra starii sale de sanatate. Artistul in varsta de 32 de ani s-a pozat in dimineața zilei de 29 mai pe aeroportul din București. Avea alaturi…

- Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in Bucuresti pe cale terestra, precizeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19.Conform Agerpres , dozele de vaccin vor fi distribuite dupa cum urmeaza: Centrul…

- Nicușor Dan: „Azi, la primarie, am avut oaspeți de la Chișinau – deputați ai Platformei DA in Parlamentul Republicii Moldova și consilieri ai acestei formațiuni in Consiliul Municipal Chișinau.Am discutat cu Andrei Nastase și colegii sai din Platforma DA despre posibile proiecte comune intre București…

- Senatorul susține ca lui George Simion, liderul AUR, i s-a interzis sa mai intre in Republica Moldova pentru ca ”le este frica de ce putere are”.”In Romania, nu i se dadea nicio șansa partidului AUR și la alegerile din decembrie am avut atenția tuturor. Daca am reușit asta in Romania, nu ințeleg de…

- Norvegia va renunta definitiv la vaccinul AstraZeneca si va mentine suspendarea pentru serul Johnson & Johnson pe care il va folosi doar pentru cei care se ofera voluntar, a anuntat guvernul norvegian, relateaza Le Figaro. Premierul Erna Solberg a justificat aceste masuri prin riscurile rare, dar grave…

- Burger King Romania anunța ca produsele plant-based – Plant-Based Whopper & Plant-Based Nuggets – au ajuns și in Romania. Acestea pot fi gasite in toate cele șase restaurante Burger King din București, dar și pe platformele de delivery. Noile produse plant-based vor fi disponibile in toate restaurantele…

- ”Dupa ce a inaugurat sase noi restaurante in primul an pe piata din Romania, AmRest, una dintre cele mai mari platforme europene de restaurante si servicii alimentare, deschide un nou restaurant Burger King in centrul Bucurestiului. Acesta va fi deschis, conform legislatiei in vigoare, atat pentru take-away…