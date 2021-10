Ample proteste la Roma împotriva certificatului sanitar (video) Mai multe mii de persoane au defilat sambata in centrul Romei pentru a protesta fata de obligatia certificatului sanitar in toate locurile de munca incepand de la 15 octombrie, noteaza AFP. Introdus in luna august pentru muzee, evenimente sportive si servirea mesei in interiorul restaurantelor, permisul sanitar poate fi un certificat de vaccinare, o dovada a recuperarii dupa contractarea COVID-19 ori un test negativ. In urma cu peste trei saptamani, premierul italian Mario Draghi a anuntat extinderea sa din 15 octombrie la toate locurile de munca, pasibila de o suspendare a salariului pentru angajatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

