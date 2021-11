Ample proteste în Austria față de obligativitatea vaccinării Austriecii sunt furioși fața de obligativitatea de a se vaccina și au organizat in acest sfarșit de saptamana ample proteste. Cea mai mare demonstrație a avut loc la Graz, al doilea oraș ca marime al țarii, unde peste 30 de mii de oameni au marșaluit pașnic. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

