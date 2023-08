Stiri pe aceeasi tema

- A fost agitație mare, noaptea trecuta, in Ploiești, acolo unde autoritațile incearca de saptamani bune sa prinda un urs care da tarcoale caselor. Animalul a fost cautat cu drona, cu camere cu termoviziune, vanatori, veterinari si echipaje mixte.

- In urma uneia dintre perchezițiile efectuate la data de 7 august 2023, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, au descoperit un telefon mobil, care era introdus ilegal, in camera in care se afla incarcerat…

- Cercetatorii din Loch Ness cauta vanatori de monștri voluntari pentru monstrul din Loch ness, anunțand ca va ava loc cea mai mare cautare din ultimii 50 de ani. Monstrul despre care se crede ca s-ar ascunde in apele din ținuturile inalte ale Scoției.

- Atacatorul care a impucat de patru ori un barbat este cautat de doua zile, iar echipajele de poliție și jandarmi au fost suplimentate. Duminica la pranz, sunt filtre de poliție la intrarea și ieșirea dintr-o comuna din Gorj, in zona careia el ar fi fost surprins de camerele de supraveghere.

- Misiune de cautare a unei persoane (un tanar in varsta de18 ani) care se presupune ca s-ar fi inecat in raul Siret, pe raza localitații Zvoriștea. Se intervine cu doua barci pneumatice, cu accesorii specifice, de la Detașamentul de Pompieri Suceava și de la Garda de Intervenție Siret. La fața locului…

- Garda de Coasta a confirmat ca au fost auzite mai multe zgomote subacvatice, dar nu este clar daca acestea provin de la submersibil. Potrivit CNN, ar fi vorba despre zgomote regulate, „ca niște batai”. Experții și echipamentele care le-au studiat au indicat „ca zgomotul este potențial generat” de ocupanții…

- Liderul minoritaților, Varujan Pambuccian, i-a trasat joi, de la tribuna Parlamentului, misiunea premierului desemnat Marcel Ciolacu, atacandu-l voalat pe Traian Basescu: „Sa țineți Romania mai departe pe linia democrației. Imi amintesc cum, cu ani in urma, un președinte incerca sa desființeze Parlamentul”.„Acum…

- Ampla reuniune a liderilor europeni de joi de la Chisinau are o prima absenta de profil inalt, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. Acesta s-a retras in ultimul moment de la acest summit care se doreste a fi o demonstratie de solidaritate impotriva Rusiei. Liderul turc, care duminica a obtinut inca…