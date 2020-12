Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 47 de ani, din Timișoara, care locuiește in cartierul Soarelui, a cerut aseara sprijinul polițiștilor locali. Este in izolare la domiciliu și nu are voie sa iasa din casa pentru a-și procura medicamentele necesare. Aflata in izolare la domiciliu, femeia nu s-a putut deplasa sa-și achiziționeze…

- Direcția Poliția Locala Baia Mare a desfașurat 501 acțiuni de control la care au participat 237 de polițiști locali, ceea ce reprezinta o medie zilnica de 34 de polițiști locali pe cele trei schimburi. Acțiunile au fost derulate in intervalul 16-23 noiembrie a.c. In perioada menționata, polițiștii locali…

- Vineri, 20.11.2020, intre orele 07.00 si 09.00, polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica au desfașurat o acțiune de control care viza respectarea masurilor de protecție individuala, dar și a existenței declarației pe propria raspundere in zona Garii CFR-Autogara. Au fost verificate 11 mijloace…

- Vineri, 20 noiembrie, intre orele 07.00-09.00, polițiștii locali din cadrul Biroului Ordine Publica au desfașurat o acțiune de control care viza respectarea masurilor de protecție individuala, dar și a existenței declarației pe propria raspundere in zona Garii CFR-Autogara. ”Au fost verificate 11 mijloace…

- sursa foto: Primaria Baia Mare Poliția locala prin Biroul Ordine Publica au desfașurat o acțiune de control a respectarii masurilor de protecție individuala precum și a declarațiilor pe propria raspundere. Echipele de politisti au verificat zona Garii CFR Calatori din Baia Mare. 11 mijloace de transport…

- Ședința de constituire a noului Consiliu Local al comunei Vulcana Pandelea avut loc luni, in prezența reprezentantului Instituției Prefectului județului Dambovița și a noului președinte al CJ Dambovița, Corneliu Ștefan The post Primarul Radu Vasile și consilierii locali au depus juramantul first appeared…

- Actiune a politistilor tulceni pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si a comertului ilicit.La data de 3 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Tulcea impreuna cu cei ai Biroului Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Tulcea au desfasurat…

- Mai multe echipaje de polițiști, jandarmi și polițiști locali au acționat in zona Garii din Iași pentru a-i informa pe cetațeni cu privire la importanța prevenirii raspandirii noului coronavirus. De asemenea, aceștia au verificat daca sunt respectate masurile impuse de catre autoritați. https://www.7est.ro/wp-content/uploads/2020/10/actiune-politie-in-autobuz-1.mp4…