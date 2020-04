Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii locali din ALDE, Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR) si PLUS, au declarat, miercuri, ca au ajutat financiar si prin donarea de echipamente spitalele din judetul Sibiu, in timpul pandemiei de coronavirus, potrivit unor comunicate de presa remise AGERPRES.ALDE Sibiu…

- Angajati ai Directiei Bazinale de Apa (ABA) Jiu au efectuat, luni, o ampla actiune de ecologizare a raului Jiu, in amonte si aval de zona podului Breasta, judetul Dolj, unde, pe o lungime de circa 2 kilometri, de-a lungul cursului de apa si pe zona de protectie a digului, au strans tone de deseuri.…

- Cadrele didactice, dar și personalul auxiliar și nedidactic au intrat in concediu de odihna pe perioada vacanței de primavara, adica pana pe data de 21 aprilie. Pentru plata salariilor și a facturilor se cheama din concediu personalul abilitat, doar pentru maximum trei zile. Masurile sunt dispuse de…

- Zeci de lucratori ai societaților aflate in subordinea Primariei Pitești au reluat astazi acțiunea de dezinfectare a zonelor pietonale, trotuarelor, aleilor, strazilor din cartierele piteștene, precum și in zone intens circulate precum piețe sau Spitalul Județean Argeș. Acțiunea va fi repetata periodic,…

- Fostul președinte Traian Basescu a decis sa inițieze un ”serial” in care sa explice cetațenilor planul Europei pentru lupta impotriva noului coronavirus. Basescu compara acest plan al UE cu celebrul ”Plan Marshal”, care a salvat Europa, dupa Al Doilea Razboi Mondial.Citește și: Streinu Cercel…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca Guvernul va asigura plata șomajului tehnic pentru angajații companiilor care iși inchid activiatea, insa nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. De asemenea, crește plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri cu 5 miliarde de lei, credite garantate de stat…

- Femeia care a nascut vineri in carantina, la un centru din Craiova, nu are coronavirus. Femeia a ajuns din Italia in data de 11 martie si a fost dusa direct intr-un centru de carantina din Craiova, potrivit Mediafax.Vineri, aceasta a nascut la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, in conditii…

- Iubitorii de natura sunt invitati sa participe vineri, 20 martie, la o acțiune de ecologizare organizata de Asociația Vanatorilor și Pescarilor Sportivi (AVPS) Fagaras. Asociația Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Fagaraș, organizeaza vineri 20 martie, de la ora ora 8:30, o acțiune de ecologizare…