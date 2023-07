Amon, un câine dintr-o poveste adevărată La inceput, parea un ghem negru de matase. Se cuibarea sub biroul tatei și scancea de dorul alor sai. Primele nopți au fost cele mai grele. Fratele meu era in clasa a XII-a, avea mult de invațat și ghemul negru de matase se trezea chiar cand el se pregatea sa se culce. Dar nu se plangea, fiindca el adusese in casa puiul de cocker spaniel, negru, cu o stea alba pe piept. Intr-o dimineața, pe la patru, lumina era inca aprinsa in camera lui. La opt, trebuia sa fie la școala. Am deschis incet ușa. Frate-meu statea pe marginea patului și flutura o batista pe care Amon- așa-l botezase, deși numai… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

