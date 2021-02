Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a calificat vineri declaratiile facute cu o zi inainte de presedintele american Joe Biden drept "retorica agresiva, neconstructiva" si a afirmat ca nu va tolera niciun ultimatum din partea SUA, informeaza Reuters si AFP, potrivit AGERPRES. In primul sau discurs de politica externa…

- Serghei Maximishin, medicul șef adjunct al spitalului rus unde a fost tratat liderul opoziției Aleksei Navalnii, imediat dupa ce acesta a fost otravit, a murit. Anunțul decesului sau a fost confirmat joi de catre conducerea spitalului, intr-un comunicat, fara sa precizeze și cauza morții cadrului medical,…

- Parlamentarii europeni sunt asteptati sa adopte o rezolutie care cere blocului comunitar sa opreasca finalizarea gazoductului Nord Stream 2, care ar urma sa transporte gaze naturale din Rusia in Germania, ca raspuns la arestarea opozantului rus Aleksei Navalnii, critic acerb al

- Fondul de lupta anticoruptie (FBK) al opozantului rus Aleksei Navalnii a publicat marti, la doua zile dupa arestarea sa la revenirea din Germania la Moscova, o ancheta care - potrivit FBK - demonstreaza coruptia lui Vladimir Putin si a anturajului sau pentru a-l inzestra pe presedintele rus cu un…

- Kremlinul a anuntat marti ca nu va tine cont de apelurile unor tari occidentale de a impune sanctiuni suplimentare Rusiei din cauza arestarii politicianului de opozitie Aleksei Navalnii, afirmand ca afacerea este una pur interna, relateaza Reuters. Navalnii, care le-a cerut rusilor sa iasa pe strazi…

- Organizatia neguvernamentala suedeza We Effect, care sprijina proiecte de lupta impotriva saraciei in 20 de tari, a anuntat ca a pus capat activitatilor sale in Nicaragua dupa 35 de ani de activitate, subliniind ca "legea privind agentii straini" o impiedica sa continue sa lucreze acolo, noteaza…

- OECD: Socul de pe piata muncii provocat de criza COVID-19 creste presiunea asupra sistemelor de pensii, aflate deja sub tensiune Socul economic si de pe piata muncii, provocat de criza COVID-19, creste presiunea asupra finantarii pensiilor, avertizeaza Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica…

- O femeie care pretindea ca este medic si facea proceduri de microchirurgie estetica fara a a avea acest drept a fost prinsa de politisti. Politistii din Bucuresti fac, joi, trei perchezitii in Bucuresti si judetul Constanta, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si exercitarea…