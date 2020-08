Stiri pe aceeasi tema

- Hotii care au spart casa fiului lui Niculae Badalau au fost prinsi dupa ce unul dintre acestia a dus un ceas la un centru de amanet pentru a verifica daca este autentic. Pentru ca valoarea ceasului era destul de mare, cel de la amanet a sesizat autoritatile si astfel oamenii legii au reusit sa-l…

- Indragita cantareața care la 83 de ani sta de ceva timp la Breaza, departe de capitala, a avut parte de o vizita surpriza la casa ei de la munte. Marina Voica a fost vizitata de vedeta de televiziune Irina Pacurariu care probabil a mers sa ii ia un interviu legendarei soliste. “În Breaza nu e... Read…

- Pe 20 iulie interpretul hitului “Numai iubirea” implinește frumoasa varsta de 41 de ani. Și cu aceasta ocazie Ionuț Nicolae Pascu pe numele sau de scena Pepe, a inregistrat o melodie noua impreuna cu nașa Andra Maruța, pe care o vor lansa chiar de ziua lui. “Ce poate fi mai frumos intr-o seara calduroasa…

- Zilele trecute celebrul critic muzical și prezentator a avut parte de o mare surpriza. Fiind invitat la un gratar in aer liber de catre prietenii sai Alina și Romeo Negoiasa (Alesis), la vila lor de la Cimpina, s-a trezit acolo cu surpriza pregatita de aceștia, un alai de prieteni care l-au sarbatorit,…

- "Eu am aflat ca plec de o luna. Efectiv am simtit ca imi sta viata in loc, am simtit ca…. Sunt om caruia ii place sa traiasca foarte mult si intens. Veneam dupa o zi crunta, groaznica și ma uitam al un coș de gunoi roz langa un copac si ma gandeam ca eu am de trait și de facut lucruri pe care nu…

- Am trait sa o vedem și pe asta: prima petrecere dupa izolare in parcarea unui mall din București. “Vinovata” de acest experiment a fost Andreea Esca care alaturi de echipa ei a lansat un nou numar al revistei pe care o editeaza. Insa petrecerea respectiva, care se ține o data la trei luni, a fost...…

- Fosta solista de la trupa Trident este una dintre viitoare gravidute care trebuie sa nasca in urmatoarea perioada. Așa ca Roxana Blagu a fost luata prin surprindere de prietenele ei și apropiați care i-au pregatit un Baby shower – o petrecere pentru viitorul copil pe care il va naște in viitorul apropiat.…

- Pe 31 mai Delia ar fi trebuit sa susțina un concert premiera, un spectacol drive in, in care fanii trebuiau sa vada spectacolul din mașini. Dar iata ca deși i s-a anulat acest spectacol, solista și noua ei echipa n-au stat degeaba, facand repede un alt proiect la care iși invita deja fanii care sunt...…