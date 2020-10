Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost depistata pozitiv, și soțul lui Ellie White s-a infectat cu COVID-19! Partenerul de viața al artistei a ajuns la spital, avand plamanii afectați, iar acum cantareața și-a testat și copiii!

- Cristina Ich a marturisit ca a fost ișelata de unul dintre foștii sai iubiți, iar experiența de atunci a invațat-o cum sa treaca mai bine peste decepțiile in dragoste. Dezvaluirile vedetei i-a lasat muți de uimire pe internauți.

- Recent, Anamaria Prodan-Reghecampf (47 de ani) a dezvaluit ca ea a fost cea care l-a cerut in casatorie pe Laurențiu Reghecampf (45 de ani). Anamaria Prodan l-a cerut in casatorie pe Laurențiu Reghecampf Perechea s-a casatorit in luna iunie a anului 2008. Deși se cunoșteau inca din copilarie și incheiasera…

- Dana Razboiu a trecut printr-o perioada grea dupa moartea tatalui. Vedeta a vorbit in exclusivitate pentru Antena Stars despre regretul pe care il are acum, dupa ce parintele ei s-a stins din viața!

- Scandal ca la ușa cortului intre doua vedete care s-au iubit! Cunoscuta actrița de seriale de televiziune Ioana Picoș se afla in plin proces de divorț cu soțul ei, Mihai Fagadaru. Barbatul aduce acuzatii grave vedetei Antena 1 si spune ca nu il lasa sa-si vada copiii, desi are o decizie in instanta…

- Alin Oprea de la Talisman s-ar fi desparțit de soția sa, Larisa, cu care era casatorit de 22 de ani. Se pare ca ruptura a avut loc dupa ce femeia și-a dat seama ca soțul o inșala. Larisa locuiește in Marea Britanie cu cei doi copii ai cuplului, unde aceștia merg la școala, in timp ce artistul a ramas…