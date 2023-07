Stiri pe aceeasi tema

- Irina Loghin este una dintre cele mai apreciate artiste de muzica populara. In ciuda varstei de 84 de ani, interpreta continua sa-i bucure pe fani cu piesele sale. Cantareața a dezvaluit și secretul frumuseții sale. Potrivit acesteia, secretul consta intr-un somn odihnitor dar și intr-un aliment, pe…

- Mari emoții pentru fanii Madonnei, care abia așteptau sa o vada pe scena, in turneul programat sa inceapa luna viitoare. Din pacate, au primit o veste nedorita, aceea ca „Regina muzicii pop” a ajuns in grija medicilor. Probleme de sanatate pentru celebra cantareața in varsta de 64 de ani. S-a aflat…

- Vladuța Lupau și-a ingrijorat fanii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce vedeta s-a fotografiat de pe patul de spital cu perfuzia la mana. Cantareața a oferit detalii despre starea ei de sanatate și a publicat o noua imagine cu ea. Iata cum se simte acum!

- Astazi nu lasa nicio apariție remarcabila nebifata. Cu un trup perfect, dar și cu o voce de privighetoare, puțin știu ca in trecut, pe cand o vedeam in serialul fenomen Lala Band, Alina Eremia a suferit enorm din cauza kilogramnelor in plus, pe care telespectatorii nu le-au putut lasa netaxate. Alina…

- Fiica Danielei Gyorfi a avut probleme mari la școala, din cauza colegilor violenți. Maria, in varsta de 11 ani, a ajuns la spital din cauza bullying-ului, dupa ce a fost batuta și jignita. Cantareața a luat masuri și a fost nevoita sa o mute la o alta școala, din cauza ca problemele nu se rezolvau.

- Specialiștii recomada consumul frecvent de legume, mai ales in aceasta perioada a anului. Insa, pe cat de delicioasa și benefica pentru organism este una dintre ele, pe atat de nociva poate sa devina. Efectele acestei legume, consumata de mulți romani, pot sa fie atat de negative incat sa ajungi la…

- Nu de puține ori au fost cazurile de toxiinfecții alimentare, datorate unor greșeli impardonabile ale comercianților. Dar, cazul de fața nu are legatura cu vreun restaurant din Romania, ci cu inconștiența unora de a lasa la indemana anumite substanțe care ne pot pune viața in pericol. Așadar, vorbim…

- Denisa Despa se confrunta cu probleme de sanatate de mai bine de o saptamana, probleme care sunt atat de serioase incat dansatoarea a fost nevoita sa-și anuleze orice activitate și sa stea la pat. Aceasta ne-a povestit ca abia ce iși revenise, cand din nou s-a ”autoizolat” in locuința.