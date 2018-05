Stiri pe aceeasi tema

- Va invitam intr-o calatorie in trecut, intr-o lume din vremuri de care noi am scapat nu demult. In 2018, acolo, gasim viața pe cartela. Zahar, ulei, paine, oua, carne și multe altele primite cu rația de fiecare cetațean. Se întâmplă asta în prezent, în Cuba, țara înfrățită…

- 128 de ani au trecut de cand 1 Mai este Ziua Internationala a Muncii. si cu un an mai putin de cand noi, romanii, o sarbatorim cu mici si bere, la iarba verde, dupa defilarile obligatorii. In regimul comunist, 1 Mai era mai degraba o sarbatoare de partid. Cu manifestari si gratare, vreme de un secol…

- 27 de diplomati rusi vor fi expulzati din 14 state ale UE, unul din Romania 27 de diplomati rusi vor fi expulzati din 14 state ale Uniunii Europene în semn de solidaritate cu Marea Britanie, care considera ca Rusia se afla în spatele atacului cu gaz neurotoxic asupra fostului spion…

- Patru tari din afara Uniunii Europene sunt responsabile pentru jumatate din deficitul comercial al Romaniei inregistrat in 2017 – 13 miliarde de euro. Deficitul comercial al Romaniai in relatia cu China, Rusia, Turcia si Kazhastanul a fost in 2017 de 6,5 miliarde de euro, insemnand jumatate…

- Românii au ajuns la vânzari pe platforma Amazon de cel puțin 50 de milioane de dolari, vânzatorii din top 10 realizând anul trecut vânzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon în momentul de fața este cel mai simplu mod de a porni o afacere…

- Statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa fie capabile sa raspunda singure amenintarilor de securitate, mai ales in contextul in care Statele Unite vor sa fie tot mai putin implicate in apararea Europei, au declarat, vineri, ministrii de Aparare ai Frantei si Germaniei, relateaza France 24.

- Statele Unite sunt ingrijorate de consolidarea legaturilor in domeniul apararii dintre tarile Uniunii Europene, considerand ca acest lucru risca sa submineze Alianta Nord-Atlantica care se confrunta cu o Rusie tot mai activa, se afirma intr-o analiza a publicatiei Financial Times.

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa considera ca sugestii precum cele facute de Cancelarul austriac Sebastian Kurz, in presa din Austria, privind diminuarea alocarilor de fonduri pentru țarile din Europa Centrala și de Est, sunt un atentat la principiul solidaritații, pe care UE este construita. „Resping…