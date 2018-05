Stiri pe aceeasi tema

- 128 de ani au trecut de cand 1 Mai este Ziua Internationala a Muncii. si cu un an mai putin de cand noi, romanii, o sarbatorim cu mici si bere, la iarba verde, dupa defilarile obligatorii. In regimul comunist, 1 Mai era mai degraba o sarbatoare de partid. Cu manifestari si gratare, vreme de un secol…

- Astazi, pe malul stang al Canalului Dunare Marea Neagra, locuitorii comunei Cumpana sarbatoresc Ziua Muncii printr o serbare campeneasca.Muzica de petrecere, gratarele cu mititei si voia buna se vor mentine pe durata intregii zile, pana tarziu in noapte.Zeci de locuitori ai comunei au dat curs invitatiei…

- 1 Mai, Ziua Muncii, este sarbatorita in mai multe țari de pe glob și in multe parți, inclusiv in Romania, este zi libera decretata prin lege. Dar ce semnificație are aceasta zi și de unde a inceput totul? Muncitorii din majoritatea țarilor industrializate sarbatoresc 1 Mai, dar la origine sta o mișcare…

- Data de 1 mai este așteptata de mulți oameni pentru ca in ultimii ani a devenit un adevarat prilej de distracție pe litoral, la multe sau la padure la gratar cu prietenii. Cu toate ca mulți iși planifica mini-vacanța de 1 mai cu multa vreme inainte, puțini știu de fapt care este semnificația acestei…

- Semnificatia originala a acesteia a fost reducerea normei orare zilnice si a fost decretata de Congresul Internationalei Socialiste in 1889, fiind de atunci comemorata prin manifestatii muncitoresti. Usor-usor, aceasta a devenit sarbatoare muncii in aproape toate tarile din lume, iar aceste manifestatii…

- O firma din Cehia a reinviat un brand romanesc din Epoca de Aur. Niciunui roman iubitor de munte nu-i lipsea, inainte de Revoluție. Mai exact, este vorba despre doi tineri antreprenori, care incearca sa readuca in memoria consumatorului un produs emblematic din judetul Mures: schiurile Reghin.

- O tanara din Timișoara a luat acasa un sarman cu haine murdare și ude, din dorința de a-i da o mana de ajutor. Anca Gaica a vrut sa-i dea, inițial, o patura, insa l-a dus pe batran acasa, unde i-a oferit o masa calda și l-a gazduit peste noapte. Anca Gaica, o tanara de 27 de ani din Timișoara, a fost…

- Covoarele, taseriile din lana si accesorii ale sotilor Ceausescu au fost cele mai disputate obiecte in licitatia "Epoca de Aur", organizata miercuri seara, doar online, la Artmark, loturile fiind adjudecate si la preturi de peste 1.000 de euro.