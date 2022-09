Amicale tari pentru naționala de rugby a României. “Stejarii” vor întâlni Chile, Uruguay și Samoa Naționala de rugby a Romaniei va disputa trei meciuri test World Rugby in luna noiembrie, cu Chile, Uruguay și Samoa, toate urmand a avea loc pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf. De asemenea, la București, se va disputa in cuplaj cu meciurile Stejarilor și doua partide test extrem de interesante, Tonga vs Chile și Tonga vs Uruguay, transmite frf.ro Astfel, pe 5 noiembrie, Romania va deschide seria meciurilor cu intalnirea cu Chile, dupa care va urma pe 12 noiembrie, partida cu Uruguay și pe 19 noiembrie, cea cu Samoa. Orele de disputare ale partidelor vor fi anunțate in perioada urmatoare.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

