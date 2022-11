Americanii pregătesc o lovitură cruntă pentru războinica Rusie. În vizor este celebrul ”Grup Wagner” Administrația Biden ia in considerare desemnarea Grupului Wagner, un grup militar privat rusesc, ca organizație terorista straina, pe fondul eforturilor actuale de a impune costuri Rusiei pentru razboiul din Ucraina, a declarat un oficial american, potrivit CNN. Nu a fost luata nicio decizie finala și nu este clar cat de departe este administrația de a face potențial aceasta desemnare, avand in vedere procesul juridic laborios in realizarea acestei determinari, a explicat oficialul. Grupul Wagner este o firma de mercenari care a fost puternic implicata in luptele din Ucraina. Grupul este adesea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a atrocitaților comise de regimul lui Vladimir Putin impotriva civililor ucraineni, deputații europeni au recunoscut Rusia ca stat sponsor al terorismului. Parlamentul a adoptat o rezoluție privind ultimele evoluții in razboiul brutal de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei. Deputații europeni…

- Lumea a intrat in deceniul sau cel mai periculos si imprevizibil dupa al Doilea Razboi Mondial, a estimat joi presedintele rus Vladimir Putin, care a acuzat Occidentul ca urmareste sa-si mentina dominatia asupra planetei, relateaza agentiile AFP si EFE. ”Suntem intr-un moment istoric. Ne aflam fara…

- Jurnalistul Vladimir Soloviov, poate cel mai eficient propagandist al regimului criminal de la Moscova, care „prorocea” ritos pe 24 februarie ca in 3 zile Rusia va ocupa Kievul, subit, a intrat la indoieli legat de necesitatea inceperii razboiului din Ucraina. Soloviov, fruntaș in lista rușilor cu sancțiuni…

- ​Kirill Stremousov, seful adjunct al administratiei regionale instalate de rusi in Herson, a vorbit cu dispret despre generalii Moscovei si a sugerat ca ministrul rus al apararii ar trebui sa se impuste din cauza esecurilor in conflictul din Ucraina, intr-un extrem de rar repros fata de liderii de la…

- In vreme ce forțele armate ale Rusiei sufera eșec dupa eșec pe frontul din Ucraina, fondatorul organizației de mercenari Wagner, un apropiat al lui Vladimir Putin, iese din umbra și se promoveaza tot mai intens ca un comandant de succes, in cautarea influenței, arata o analiza a revistei Foreign Policy.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marți un decret prin care declara oficial „imposibila” perspectiva oricaror discuții intre Ucraina și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa ușa deschisa pentru discuții cu Rusia. Decretul a oficializat comentariile facute de Zelenski vineri,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat marti ca Statele Unite si aliatii sai "nu vor recunoaste niciodata" anexarea de catre Rusia de teritorii in Ucraina, relateaza AFP. "Noi si multe alte tari am fost clari. Nu vom recunoaste, nu vom recunoaste niciodata, anexarea unui teritoriu ucrainean…

- Școlile din Rusia se deschid astazi, iar elevii vor avea o noua lecție misterioasa: „conversații despre lucruri importante”. Opozanții regimului Putin cred ca aceste ore vor fi folosite pentru a face propaganda in privința invaziei ruse in Ucrainei, relateaza The Guardian. Activiștii ruși cer parinților…