- Compania farmaceutica Pfizer a anuntat luni ca a inceput sa testeze pe oameni un vaccin antigripal bazat pe tehnologia ARN mesager, utilizata in vaccinul sau impotriva COVID-19, relateaza AFP, citata de Agerpres.Studiul clinic Pfizer are loc in Statele Unite pe cateva sute de participanți si va evalua…

- La strategia anticorupție elaborata de Primaria Chișinau se lucreaza intens. Potrivit primarului general Ion Ceban, acum se lucreaza cu implicarea PNUD Moldova. „Astfel, PNUD Moldova a contractat un grup de experți din cadrul Centrului de analiza și prevenire a corupție in vederea elaborarii Planului…

- Hackerii au atacat mai multe companii, solicitand rascumparari, in timpul crizei coronavirusului, in contextul in care multi dintre angajatii acestor companii au lucrat de acasa, in regim de telemunca, conform concluziilor unui studiu publicat luni, transmite DPA. Studiul, realizat de Institutul…

- Riscul ca persoanele vaccinate cu schema completa sa fie spitalizate dupa ce au contractat COVID-19 se reduce cu peste 70%, comparativ cu cele nevaccinate, potrivit unui studiu publicat in jurnalul stiintific The Lancet, relateaza EFE. Rezultatele anuntate de expertii care au participat la studiul "ZOE…

- Samsung ar fi gandit un dispozitiv Galaxy Book pliabil și, cu puțin noroc, am putea cumpara unul in urmatorii ani. Se zvonește ca dispozitivul ar veni cu un display de 17 inci atunci cand este derulat și lipsesc multe detalii care l-ar putea transforma intr-o mașina aspiraționala pentru alți producatori.…

- Eficienta impotriva Covid-19 a vaccinului dezvoltat de Pfizer si BioNTech scade mai repede decat cea a serului AstraZeneca, potrivit unui studiu publicat joi de cercetatori de la Universitatea Oxford, care a participat la dezvoltarea acestuia impreuna cu firma anglo-suedeza, noteaza news.ro.…

- Eficienta vaccinarii impotriva spitalizarii ramane de peste 90%, chiar si in cazul infectarii cu tulpina Delta a SARS-CoV-2, dupa vaccinarea cu regim complet, releva date statistice ale Serviciului de Sanatate Publica din Marea Britanie, publicate miercuri de Comitetul national de coordonare a activitatilor…

- Un nou studiu arata ca aproximativ 20% dintre americani cred in teoriile conform carora vaccinurile impotriva Covid-19 conțin microcipuri. 1 din 5 persoane participante la studiu a raspuns ca este „cu siguranța adevarat” ca prin intermediul dozelor sunt “implantate cipuri”. Studiul a fost realizat…