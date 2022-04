Americanii le vând bulgarilor opt avioane F-16 Statele Unite anunța ca s-a aprobat vanzarea a opt avioane de lupta F-16 catre Bulgaria, stat membru NATO, pentru a intari securitatea in aceasta parte a Europei, pe fondul razboiului initiat de Rusia in Ucraina, potrivit AFP. Departamentul de Stat al SUA a notificat Congresul Statelor Unite despre intentia de a vinde Bulgariei aceste avioane de vanatoare, precum si munitii, contra sumei de 1,67 miliarde de dolari. Intarirea flancului estic al Aliantei Nord-Atlantice face parte din strategia Washingtonului de a raspunde invaziei ruse in Ucraina. Vanzarea ar putea sa relanseze speculatiile cu privire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

