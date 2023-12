Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul britanic de externe David Cameron a vizitat kibbutzul Be’eri, joi (23 noiembrie), impreuna cu ministrul de externe israelian Eli Cohen, potrivit Reuters. Vizita lui Cameron a avut loc cu o zi inainte de inceperea unui armistițiu, unde Israelul și Hamas au convenit miercuri dimineața sa inceteze…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi ca tara sa nu incearca sa cucereasca, sa ocupe sau sa guverneze Fasia Gaza dupa razboiul sau impotriva Hamas, dar va fi nevoie de o "forta credibila" pentru a intra in enclava palestiniana, daca va fi necesar, pentru a preveni aparitia amenintarilor…

- Medicii din Gaza spun ca pacienții care sosesc la spitale prezinta semne de boala cauzate de supraaglomerare și de condițiile sanitare precare, dupa ce peste 1,4 milioane de persoane și-au parasit casele pentru a merge in adaposturi temporare in urma celui mai puternic bombardament israelian din istorie,…

- Israelul promite sa elimine Hamas intr-un atac necrutator asupra Fasiei Gaza, dar nu are in vedere un final de joc evident si nici un plan clar de guvernare a enclavei palestiniene devastate, chiar daca va triumfa pe campul de lupta, comenteaza News.ro. Avand numele de cod ”Operatiunea Sabiile de fier”,…

- Israelul promite sa elimine Hamas intr-un atac necrutator asupra Fasiei Gaza, dar nu are in vedere un final de joc evident si nici un plan clar de guvernare a enclavei palestiniene devastate, chiar daca va triumfa pe campul de lupta, comenteaza Reuters. Avand numele de cod „Operatiunea Sabiile de fier”,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat joi ca a discutat cu Israelul despre "nevoile umanitare" ale Fasiei Gaza, bombardata de armata israeliana, aparand in acelasi timp dreptul de a raspunde la atacul mortal al Hamas, informeaza France Presse."Am discutat despre modalitati de a raspunde…

- Antony Blinken iși arata solidaritatea fața de premierul Netanyahu, in Israel, dupa recentele atacuri asupra acestuia de catre Hamas. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a aterizat joi la Tel Aviv pentru a-și arata solidaritatea Washingtonului cu Israelul, dupa atacurile Hamas, și pentru a preveni…

- Șeful diplomației SUA, Antony Blinken, a declarat ca administrația Biden verifica informațiile potrivit carora ar fi și cetațeni americani printre cei uciși și disparuți, in urma atacurilor fara precedent lansate de Hamas in Israel. "Dupa cum am vazut atat de explicit, ei tarasc literalmente oameni…