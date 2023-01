Americanii sunt deciși sa trimita tancuri Abrams ucrainenilor. Schimbarea pozitiei SUA vine in urma unei convorbiri telefonice care a avut loc la 17 ianuarie intre presedintele Biden si cancelarul german Olaf Scholz. Acest compromis ar rezolva un dezacord transatlantic cu privire la tancuri care ameninta sa deschida o falie in randul aliatilor, pe masura ce razboiul se apropie de sfarsitul primului sau an. Schimbarea pozitiei SUA vine in urma unei convorbiri telefonice care a avut loc la 17 ianuarie intre presedintele Biden si cancelarul german Olaf Scholz, in care Biden a fost de acord sa analizeze…