Majoritatea afganilor care au colaborat cu Statele Unite si doreau sa fuga in aceasta tara nu au putut fi evacuati din Afganistan, a estimat miercuri un responsabil american, care a vorbit despre diplomati 'bantuiti' de alegerile pe care au fost nevoiti sa le faca in timpul podului aerian de la Kabul, transmit AFP si Reuters.



Ar putea fi vorba, luand in calcul si membrii de familie apropiati, despre zeci de mii de persoane.



'As spune ca este vorba despre majoritatea dintre ei, pe baza informatiilor anecdotice despre persoanele pe care le-am putut sprijini',…