- Statele Unite discuta majorarea tarifelor vamale la unele bunuri importate din China, inclusiv vehiculele electrice (EV), a anuntat publicatia Wall Street Journal (WSJ), citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmit Bloomberg si Reuters. Decizia ar limita dependenta SUA de cea mai mare…

- China se va confrunta anul viitor cu o incetinire a cresterii cererii de petrol, sporind temerile privind evolutiile globale din 2024, in conditiile in care impactul apetitului ridicat pentru calatorii si consum, dupa trei ani de pandemie, incepe sa se atenueze, transmite Bloomberg.Cel mai mare importator…

- Nu a fost imediat clar cand vor incepe livrarile. Site-ul web local al BYD a aratat ca compania ofera si automobilul ATTO 3 spre vanzare in Emiratele Arabe Unite. Stirea reflecta o alta incursiune a intreprinderilor chineze in Orientul Mijlociu, in timp ce tensiunile geopolitice au facut mai dificila…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii si-a exprimat miercuri ingrijorarea cu privire la o crestere a numarului de boli respiratorii in China, tara in care au fost depistate primele cazuri de COVID.

- Guvernul SUA a facut presiuni asupra Israelului pentru a amana invazia iminenta din Fașia Gaza pentru a permite eliberarea mai multor ostatici de catre Hamas, dar și pentru a permite intrarea ajutoarelor in Gaza, potrivit a doua surse informate despre discuții, informeaza CNN.Eliberarea a doi americani…

- Americanii din Congres sunt de parere ca un razboi simultan cu Rusia si China este aproape. Cum vede Vladimir Putin aceasta posibilitate? Liderul de la Kremlin este de parere ca aceste pregatiri se fac pentru a asigura pacea. Putin a acuzat Statele Unite ca incearca sa construiasca o alianța militara…

- Scaderea exporturilor Chinei s-a moderat in septembrie, datele adaugandu-se optimismului prudent privind stabilizarea unor zone din cea de-a doua economie mondiala, transmit Reuters si Bloomberg.

- China cauta sa cumpere grau din intreaga lume, iar importurile sale anuale ar urma sa atinga un nivel record, dupa ce ploile abundente i-au afectat propria recolta, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Dupa ce la inceputul anului au cheltuit sume mari pentru a cumpara grau din Australia, luna…