AMERICANII de la FP, acuze dure la adresa Guvernului Daca va fi adoptata, Hotararea de Guvern va incalca in mod flagrant legislația naționala in vigoare, cat și obligațiile asumate de Romania ca stat membru al Uniunii Europenede a respecta principiile pieței libere și de a liberaliza piața gazelor naturale. Aceasta masura va avea un impact extrem de daunator asupra economiei și a atractivitații pieței pentru investitori, descurajand investițiile directe straine in țara. Independența energetica a Romaniei va fi pusa in pericol, iar țara s-ar putea afla in situația de a se baza pe surse externe de gaze naturale, la prețuri mai mari, asupra carora… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Proprietatea (FP) a anuntat vineri ca, daca va fi adoptata Hotararea de Guvern, care va plafona pretul gazelor naturale din productia interna la aproximativ 70% din pretul curent de pe piata, va incalca in mod flagrant legislatia nationala in vigoare, cat si obligatiile asumate de Romania ca…

- El s-a referit la proiectul de hotarare de Guvern publicat miercuri seara pe site-ul Ministerului Finantelor, potrivit caruia pretul de productie interna al gazelor va fi plafonat la 55 de lei pe MWh pana la 30 iunie 2021. "Unii spun ca este o practica comunista. Da, poate la prima vedere poate parea,…

- Investitorii de pe burse reactioneaza la intentia Ministerului Finantelor de a plafona pretul gazelor la 55 lei/MWh pana in 2021. Actiunile celor mai mari producatori din Romania scad semnificativ pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Guvernul intentioneaza sa plafoneze la 55 de lei/MWh pretul gazelor extrase de Petrom si Romgaz in Romania, pentru urmatorii trei ani. Pretul este cu o treime sub cel la care se vand acum gazele la bursa din Romania, si la jumatate sub cel de la bursa din Austria, in functie de care statul roman incaseaza…

- Avem Legea offshore, ce facem cu ea? Seara tarziu, in data de 9 iulie, plenul Parlamentului a votat legislația care reglementeaza regimul exploatarilor de gaze din Marea Neagra, nu numai cele concesionate acum catre ExxonMobil - Petrom, Black Sea Oil&Gas și LukOil - Romgaz, dar și cele din perimetrele…

- Deputatul social-democrat Florin Tripa considera ca PSD face exact ceea ce a promis in campania electorala, adica guverneaza „in interesul romanilor si a Romaniei si NU pentru a face jocurile marilor consortii straine cu interese evidente de castiguri grase in tara noastra”. Despre Legea Offshore „Cred…

- Planurile companiilor care extrag petrol si gaze din Marea Neagra au fost date peste cap de schzimbarile anuntate in parlament. Au aflat in primul rand ca li se cere impozit pe veniturile suplimentare. In plus, jumatate din productia obtinuta trebuie sa ramana in tara. In vechiul proiect, nimic din…

- Proiectul de lege off-shore - care stabileste in ce conditii se vor exploata gazele din Marea Neagra - este confuz si plin de hibe, apreciaza expertul in energie Otilia Nutu de la Expert Forum. Asta inseamna ca daca va fi adoptat de deputati in forma in care a trecut de Senat, nu-i va permite Romaniei…