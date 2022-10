Americanii atacă industria chineză a cipurilor. Un set amplu de restricţii și noi reguli Regulile, dintre care unele intra in vigoare imediat, se bazeaza pe restrictiile transmise deja prin intermediul unor scrisori, la inceputul acestui an, catre producatorii de scule de top KLA, Lam Research si Applied Materials, impunandu-le sa opreasca livrarile de echipamente catre fabricile detinute in totalitate de China care produc cipuri logice avansate. Seria de masuri ar putea reprezenta cea mai mare schimbare a politicii SUA fata de tehnologia livrata Chinei din anii 1990. Daca vor fi eficiente, ar putea impiedica industria de fabricare a cipurilor din China, fortand companiile americane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

