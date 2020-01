Americani morţi în Australia după ce un bombardier cu apă s-a prăbuşit Criza sezoniera a incendiilor, catastrofala in acest an, a cunoscut in ultimele zile un ragaz, din cauza precipitatiilor si scaderii temperaturii. Insa batalia impotriva flacarilor a fost reluata joi, cand s-a declarat situatie de urgenta la cel putin sapte incendii.



La unul dintre aceste incendii, localizat in Snowy Mountains, in New South Wales, a plecat sa lupte avionul de tip C-130 Hercules cu care turnul de control aerian a pierdut contactul cu putin inainte de ora locala 13.00 (4.30, ora Romaniei).



Autoritatile au anuntat cateva ore mai tarziu ca cei trei americani de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

