Americanca Sydney McLaughlin a stabilit un nou record mondial la 400 metri garduri (VIDEO)

Atleta Ana Veronica Rodean s-a clasat, vineri, pe locul 26, in proba de 35 de kilometri mars, iar Mihaela Acatrinei a abandonat cu 10 km inainte de final, la Campionatele Mondiale in aer liber din Eugene (Oregon, SUA), anunța news.ro.

Sapte cazuri pozitive de Covid-19 au fost detectate in echipa de maraton a Japoniei prezenta la Campionatele Mondiale de atletism de la Eugene (Oregon), incluzand doi sportivi, au anuntat, sambata, World athletics si Federatia nipona de specialitate, citate de AFP.

- Polonezul Pawel Fajdek a cucerit a cincea medalie de aur consecutiva la Campionatele Mondiale de atletism in aer liber, dupa ce s-a impus in proba de aruncare a ciocanului, sambata, la Eugene (Oregon), informeaza AFP.

Fred Kerleya castigat medalia de aur in prob a de 100 de metri, la la Campionatele Mondiale de Atletism de la Eugene (Oregon/SUA). Cursa a fost dominata autoritar de americani.

- Daniela Stanciu s-a calificat sambata in finala probei de saritura in inaltime, cu cea mai buna performanta personala a sezonului, la Campionatele Mondiale de atletism in aer liber de la Eugene (Oregon, SUA).

- In perioada 15-24 iulie, la Eugene (Oregon; SUA), vor avea loc intrecerile celei de-a 18-a editii a Campionatelor Mondiale de atletism in aer liber. Considerata, ca anvergura, a treia dupa Jocurile Olimpice si Cupa Mondiala de fotbal, competitia gazduita in premiera de Statele Unite ale Americii se…

Echipa CS Unirea Alba Iulia – condusa de antrenorul Gabriel Avram și formata din sportivele Ana Rodean, Mihaela Acatrinei și Georgiana Jid – s-a clasat pe primul loc in proba de 20 de kilometri de marș a Campionatelor Naționale de Atletism, desfașurate in 24-26 iunie la Craiova.

Ea a realiza timpul de 51,41 secunde in cadrul Campionatelor SUA de la Oregon Campioana olimpica Sydney McLaughlin (SUA) a corectat pentru a treia oara recordul mondial la 400 m garduri in cadrul campionatelor nationale care se constituie drept trial pentru Campionatele Mondiale care vor avea loc la