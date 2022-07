America lui Sandburg America lui se afla la antipodul Americii lui Whitman. Ea e doar un foc de vreascuri pe ruina ei, foc la care isi incalzesc mainile supravietuitorii aflati intr-o stare de decrepitudine profunda. Aparut ca un poet al Americii aflata intr-un moment maxim de expansiune a sa, Carl Sandburg, preluand tonul lui Walt Whitman, poetul Firelor de iarba, care a cantat ca nimeni altul maretia omului si a Americii, a trecut firul liric prin Tara pustie a lui T.S. Eliot, scris dupa o cadere nervoasa, un poem in care fiinta, istoria si civilizatia umana transcend dincolo de realitatea obisnuita, aflata undeva… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CNN a clasificiat cele mai proaste 10 aeroporturi din aceasta vara, din punct de vedere al zborurilor intarziate și curselor anulate. In topul intarzierilor, șapte dintre ele sunt din Europa. Inceputul sezonului estival a fost marcat de haos pe mai multe aeroporturi din Europa și din lume. De la inceputul…

- Invazia Rusiei din Ucraina provoaca foamete la nivel mondial și creșterea accelerata a prețurilor la alimente, iar viitoarele perturbari ale lanțurilor de aprovizionare vor amplifica și mai mult aceasta nenorocire. Multe țari realizeaza acum ca ar trebui sa produca mai multe alimente, insa ele și-au…

- Ca reacție la decizia Curții Supreme a SUA de revocare a dreptului la avort, cantarețul grupului Green Day, Billie Joe Amstrong, a anunțat, in timpul unui concert, ca renunța la SUA in favoarea Marii Britanii, transmite BFMTV. Billie Joe Amstrong nu vrea sa fie un american idiot, spune acesta. Aflat…

- Distrugatorul american USS Zumwalt, in valoare de 4,4 miliarde de dolari, a fost prezentat drept una dintre cele mai avansate nave din lume, scrie Business Insider . USS Zumwalt a fost numit dupa Amiralul Elmo Zumwalt, cel mai tanar șef al operațiunilor navale din istoria SUA. Nava este un distrugator…

- Dubla castigatoare a Cupei Campionilor Europeni (1979, 1980), Nottingham Forest, a revenit in Premier League dupa o asteptare de 23 de ani! Momentul mult asteptat a fost pecetluit duminica, pe stadionul „Wembley“ (80.019 spectatori), cu o victorie la limita, scor 1-0, obtinuta in fata formatiei Huddersfield…

- Vizita-surpriza, duminica dupa-amiaza in Ucraina. Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii a mers in Vestul Ucrainei, unde s-a intalnit cu Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska. Intalnire neanunțata intre Prima Doamna a SUA și Prima Doamna a Ucrainei. Detaliul ciudat observat in ținuta Olenei Zelenska…