Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Vantur a anunțat care e proiectul mareț la care lucreaza acum. Pentru playtech.ro , vedeta a dezvaluit ca personajul principal al acestuia e Salman Khan, barbatul celebru la Bollywood cu care ea se iubește de ani de zile. Iulia Vantur e stabilita de mulți ani in India. A reușit sa aiba o cariera…

- Atletele Ana Rodean și Mihaela Acatrinei, calificate la Campionatele Mondiale de Atletism din America Atletele CS Unirea Alba Iulia, Ana Rodean și Mihaela Acatrinei, s-au calificat la Campionatele Mondiale de Atletism din Statele Unite ale Americii, la proba de 35 de kilometri marș, grație rezultatelor…

- UE ar putea importa porumb modificat genetic din America de Sud și din Statele Unite. Un asemenea import ar fi menit sa compenseze lipsa de porumb provenit din Rusia. Una dintre țarile unde ar ajunge porumb modificat genetic ar fi Romania. Emil Dumitru, vicepreședintele Comisiei de Agricultura din Camera…

- Guinness World Records a anuntat ca o fetita din Statele Unite a fost desemnata cea mai tanara cantareata de opera din lume dupa ce a interpretat ca profesionist la varsta de sapte ani, informeaza Agerpres . Reprezentantii Guinness World Records au declarat ca Victory Brinker a obtinut acest record…

- Un accident de proporții a avut loc pe o autostrada din Pennsylvania, Statele Unite ale Americii. Zeci de mașini și TIR-uri au fost facute praf, iar trei oameni au murit și zeci de persoane au fost ranite. Iata cum s-a intamplat totul!

- Efectele sancțiunilor pe care America le-a impus Rusiei lovesc in primul rand in Europa. De fapt, UE este marele perdant in acest joc, nicidecum Moscova, a carei portița de scapare se deschide spre piața asiatica. In schimb, blocajul comercial și financiar cerut de Statele Unite are darul de a falimenta…

- Occidentalii se comporta ca niste banditi, iar Rusia este mult prea mare pentru a fi izolata, deoarece lumea este mult mai mare decat Statele Unite si Europa, declara oficialii de la Kremlin, relateaza DPA. Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, le-a spus reporterilor ca Occidentul se implica…

- Adrian Ahrițculesei a reușit sa ajunga pe cel mai inalt vulcan din America de Nord, pe Pico de Orizaba, aflat la o altitudine de 5630 metri. Reușita acestuia este inca o etapa din incercarea de a fi primul roman care face circuitul „Seven Vulcanoes „, dupa Crina Coco Popescu care a fost prima…