Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Alexia și Aris Eram se bucura de imunitatea caștigata in Ecuador, ceilalți concurenți au trecut, din nou, prin momente destul de tensionate. Romica Țociu, de exemplu, a avut o ieșire nervoasa chiar in mijlocul drumului! Concurentul a cedat psihic și s-a pierdut cu firea, deși fiul lui incerca…

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 16 a emisiunii America Express - Drumul Soarelui, difuzata pe data de 12 noiembrie 2023, Alexia Eram și-a ieșit din minți. In timp ce se afla in mașina unui localnic, concurenta nu s-a putut stapani și a avut o reacție nervoasa.

- In ediția 16 a emisiunii America Express sezonul 6, cele 8 echipe au facut rost de primul plic roșu din Ecuador și au pornit in misiune. Pe drum, Alexia Eram nu s-a mai putut stapani și a avut o reacție nervoasa in mașina unui localnic.

- Ediția din aceasta seara, 4 noiembrie 2023, de la America Express a adus probleme in echipa formata din Cleopatra Stratan și Edward Sanda. Concurenta i-a reproșat soțului ei ca se plange mai mereu, indiferent de proba. Momente tensionate au fost și intre Alexia Eram și fratele ei, in timpul aceleiași…

- Spre deosebire de sora lui, Alexia Eram, Aris Eram a stat ceva mai departe de lumina reflectoarelor. A intrat insa in atenția publicului odata cu participarea la reality-show-ul America Express. De curand, concurentul a facut dezvaluiri neașteptate. A vorbit despre motivul pentru care a fost exmatriculat…

- Cele noua echipe care s-au aliniat la startul intrecerii de pe Drumul Soarelui au avut parte de cea mai lunga cursa cu bagajele, in cautarea rucsacurilor America Express, aseara, in prima editie. In aceasta seara, primele trei echipe care ajung la Irina Fodor cu ruscacurile, simbolul reality show-ului,…

- Alexia Eram a facut echipa in cadrul emisiunii America Express alaturi de fratele ei, Aris. Ce spune vedeta despre decizia de a merge alaturi de el in celebra competiție. Regreta sau nu concurenta? Ce a marturisit tanara, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Alexia Eram a raspuns provocarii lansate de America Express și a ales sa participe alaturi de fratele sau, Aris Eram la celebrul show. Foarte multe persoane se intreaba ce studii are concurenta. Ce studii are Alexia Eram? Alexa Eram nu s-a rezumat doar la a merge la liceu ci a decis sa-și aprofundeze…