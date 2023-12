Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu a facut un gest neașteptat fața de echipa formata din Laura Giurcanu și Sanziana Negru, in ediția de marți, 5 decembrie 2023, a emisiunii America Express – Drumul Soarelui. Cum a incercat sa puna stop norocului fetelor, de fapt: „Parca eram intr-un film in care forta binelui invinge”. Proba…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 23 din 22 noiembrie 2023. O alta proba inedite in aduce pe concurenți intr-o fuziune inedita dintre istoria și cultura unor locuri fabuloase și misiuni provocatoare. Aproape de vulcanul Chimborazo, echipele nu pot trece pe Drumul Soarelui fara sa…

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru au izbucnit in lacrimi, inainte de verdictul final al Irinei Fodor. Concurentele au facut marturisiri complet neașteptate dupa prima cursa pentru ultima șansa din ediția 19 a sezonului 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 15 noiembrie 2023.

- In cursa pentru ultima șansa, din dorința de a ramane in competiție, Sanziana Negru și Laura Giurcanu nu au mai ținut cont de nimic și au apelat la o strategie uluitoare. Ce au facut concurentele in momentul in care au aflat ca șoferul in mașina caruia se aflau nu le poate duce la destinație.

- America Express este competiția care testeaza toate limitele concurenților. Deși se creeaza o tensiune greu de suportat, amintirile vor ramane intotdeauna. Pentru a fi sigura ca emisiunea va fi mereu in sufletul ei, Sanziana Negru și-a facut un tatuaj inspirat de comunitatea indigena misak. Alaturi…

- Sanziana Negru și Laura Giurcanu au fost greu incercate in timpul unei probe. In timp ce mergeau catre biserica, lumanarea ținuta de influencerița se stingea incontinuu și a povestit cum auzea doar cuvintele mamei sale.

- Prima imunitate a celui de-al șaselea sezon America Express a fost caștigata de echipa formata din Laura Giurcanu și Sanziana Negru, intr-o ediție a reality show-ului care s-a impus ca lider de piața pe toate segmentele de public. In seara aceasta, urmeaz

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru au acceptat provocarea vieții lor și au decis sa plece impreuna pe Drumul Soarelui la America Express. Cu siguranța, ceea ce au trait acolo a fost cu totul special, astfel ca, la intoarcere, au decis ca trebuie sa iși faca un tatuaj, care sa le aminteasca mereu de experiența…