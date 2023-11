Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a doua provocare din ediția din 4 noiembrie a adus tensiuni in echipa formata din Sanziana Negru și Laura Giurcanu. Cele doua s-au certat in plina strada, in timpul probei, dupa ce Laura Giurcanu s-a enervat pe colega ei.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 4 noiembrie 2023. Astazi ne adancim in misterele și legendele unui trib stravechi. Impactul cultural va fi puternic, dar echipele trebuie sa pastreze ritmul de cursa. In curand Irina Fodor va pune in joc primele bilete catre Ecuador, la pachet…

- Sanziana Negru și Laura Giurcanu au fost greu incercate in timpul unei probe. In timp ce mergeau catre biserica, lumanarea ținuta de influencerița se stingea incontinuu și a povestit cum auzea doar cuvintele mamei sale.

- Ada Galeș a fost la un pas sa clacheze in ediția 7 din sezonul 6 America Express - Drumul Soarelui, de pe 29 octombrie 2023. Concurenta a izbucnit in lacrimi, chiar in fața camerelor de filmat.

- Edward Sanda a trecut prin clipe de coșmar in timpul unei probe la America Express. Concurentul a fost luat pe sus de un taur și a vrut sa renunțe, insa, Cleopatra Stratan l-a incurajat sa mearga mai departe.

- Ediția din aceasta seara a adus mai multe surprize concurenților. Trei echipe s-au intrecut la jocul de amuleta, iar rezistența le-a fost testata. Romica Țociu a rabufnit in timpul probei și i-a cerut fiului sa continue, chiar daca va fi in zadar.

- In episodul 1 din America Express - Drumul Soarelui, din data de 21 octombrie 2023, Ionuț Rusu și George Tanase au trait momente de panica in timpul cursei. Totul a plecat dupa ce un barbat s-a apropiat de mașina lor, intr-un cartier periculos. Iata cum au rezolvat situația cei doi barbați!

- In ediția din aceasta seara, concurenții gatesc cu ingrediente neobișnuite, iar chefii au fost puși in dificultate. Sorin Bontea a explodat in fața echipei sale, dupa ce a vazut ca Valentin Timofte și Cristina Sabau nu asculta explicațiile sale.