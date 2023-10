Stiri pe aceeasi tema

- America Express, 29 octombrie 2023. Iuliana Pepene a fost copleșita de emoții in ediția dina ceasta seara. Concurenta a fost emoționata pana la lacrimi de un barbat bolnav, care i-a amintit de bunicul ei, care a suferit din același motiv. Iuliana Pepene i-a ințeles suferința barbatului și a inceput…

- America Express, 29 octombrie 2023. Ediția din aceasta seara a inceput cu o noua provocare pentru concurenți. Dupa ce au trecut peste cel mai dificil moment al zilei, și anume cel de a gasi transport, aceștia au dat de o noua provocare care le-a pus rabdarea la incercare! In timp ce unora le-a placut,…

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda a apelat la un gest neașteptat și copleșitor pentru Romica Țociu in ediția 6 din sezonul 6 America Express - Drumul Aurului. In plus, Ada Galeș a facut o confesiune dureroasa despre mama ei.

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul Soarelui cu a doua etapa, care-i va purta in universul magic al cafelei.

- In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul Soarelui cu a doua etapa, care-i va purta in universul magic al cafelei. Oricat de fascinanta este, insa, aceasta tema, ea le va aduce provocari care vor impinge unele…

- America Express – Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Inima continentului sud-american bate in ritm salbatic pe un traseu fabulos, Drumul Soarelui. Echipele au pornit in explorare prin vai și munți, plaje, jungle și deșerturi in peisaje suprarealiste. Un drum care se intinde pe…

- Irina Fodor a intrat in platou pentru a da startul probei individuale, in ediția 25 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 11 octombrie 2023. Cu toate acestea, Cristina Sabau (Mariposa) nu și-a putut stapani lacrimile. Ce s-a intamplat

- Preselecțiile au ajuns la final la Chefi la cuțite, iar in ediția din aceasta seara, a avut loc prima proba de bootcamp. La un moment dat, a fost oprita degustarea, dupa ce lui Catalin Scarlatescu i s-a facut rau.