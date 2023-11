Stiri pe aceeasi tema

- Trei echipe s-au intrecut in prima cursa pentru ultima șansa in Ecuador. Laura Giurcanu și Sanziana Negru, Ionuț Rusu și George Tanase și Ada și Tony Galeș au facut tot posibilul sa duca misiunile la bun sfarșit și sa ajunga primii la Irina Fodor.

- Echipele din America Express și-au testat limitele la jocul pentru amuleta. Proba a fost una dificila, iar la final, jurnalistele Iuliana Pepene și Sonia Simionov au fost caștigatoarele, reușind sa fie cele mai rapide.

- Irina Fodor a anunțat un joc de amuleta inedit la America Express, sezonul 6 ediția 14 din 7 noiembrie 2023. La scurt timp, insa, dupa ce a dat startul, Sonia Simionov și Iuliana Pepene au facut o eroare care a dat peste cap echipele.

- Inca o cursa incheiata cu succes de Sonia Simionov și Iuliana Pepene la America Express aseara, cand au caștigat prima imunitate din etapa a doua a competiției, intr-o ediție a reality show-ului care s-a impus ca lider de audiența pe toate segmentele de p

- Trei echipe au reușit sa ajunga la Irina Fodor și sa se califice astfel la jocul pentru amuleta, dupa ce Sonia Simionov și Iuliana Pepene au reușit sa caștige prima imunitate din al doilea stage, in episodul cu numarul 8 al emisiunii America Express - Drumul Soarelui, din data de 30 octombrie 2023.

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov, Romica și Catalin Țociu, Iulia Albu și Mike s-au intrecut pentru o amuleta puternica și un Joker in ediția 6 din sezonul 6 America Express, insa o singura echipa a reușit sa caștige miza cea mare.

- Incepe a doua etapa in competiția America Express - Drumul Soarelui. Concurenții se intrec pentru prima amuleta intr-o cursa cu misiuni care-i poarta in universul cafelei.In seara aceasta, de la ora 20:00, la Antena 1, cele noua echipe aflate in competiția America Express iși continua aventura pe Drumul…

- Mai sunt doar cateva ediții pana la aflarea caștigatorului sezonului 12 al emisiunii Chefi la Cuțite. Prin urmare, cuțitele se ”ascut” tot mai tare, iar lupta devine din ce in ce mai acerba, fiecare dintre concurenți dorindu-și titlul din marea finala. Iata ce concurenți au fost eliminați in ediția…