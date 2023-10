Stiri pe aceeasi tema

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția din 21 octombrie 2023. Inima continentului sud-american bate in ritm salbatic pe un traseu fabulos, Drumul Soarelui. Echipele au pornit in explorare prin vai și munți, plaje, jungle și deșerturi in peisaje suprarealiste. Un drum care se intinde pe…

- Marea premiera a celui mai dur reality show din Romania, America Express – Drumul Soarelui, are loc in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1. Urmeaza un sezon cu totul special, intrucat concurenții vor parcurge pentru prima oara un traseu pe doua em

- Creșterea vanzarilor Dacia a incetinit in trimestrul al treilea. Chiar daca acestea au fost peste cele din perioada similara a anului trecut, procentul de creștere s-a diminuat, comparativ cu lunile anterioare ala anului. Astfel, in primele șase luni ale anului, compania Dacia se putea lauda cu un avans…

- America Express este una dintre cele mai indragite emisiuni TV din Romania. Mai este doar puțin pana la premiera noului sezon și producția promite surprize mari pentru cei de acasa, care ii vor distra de minune. Concurenții au trecut, insa, prin clipe de groaza. O vedeta de la America Express 2023 nu…

- Așteptarea a luat sfarșit! America Express, cel mai dur reality show din Romania, revine la Antena 1, sambata, 21 octombrie, de la ora 20.00, cu o premiera maraton de cinci zile. Astfel, in saptamana lansarii, show-ul va fi difuzat sambata, de la 20.00 și

- Iuliana Pepene a fost filmata cu lacrimi pe fața in cursa din America Express - Drumul Soarelui. In episodul 6 din Jurnal de calatorie, prezentatoarea de la Observator și Sonia Simionov au vorbit despre cea mai neașteptata experiența prin care au trecut.

- Concurenții au fost depistați ca au trisat pentru a termina cursa din 27 august mai repede pe baza informatiilor furnizate de cipurile electronice ale acestora, dar si a investigatiilor efectuate de organizatorii maratonului din capitala Mexicului, informeaza L'Equipe, citat de Agerpres.In total, aproximativ…

- Fanii UNTOLD vor beneficia de doua curse noi cu destinația Cluj-Napoca, special introduse pentru acest festival, informeaza compania, intr-un comunicat. Astfel, doritorii, isi pot rezerva, incepand de vineri, bilete pentru cursa RO645, cu plecare pe 2 august din Bucuresti (ora 17:10) si retur pentru…