- Presedintele iranian, Hassan Rouhami, a declarat marti ca retragerea SUA din acordul nuclear este „ilegala” si ca Europa trebuie sa salveze acordul, scrie Reuters. „Dupa retragerea ilegala a Statelor Unite din acordul nuclear, mingea este in terenul Europei acum”, a afirmat Rouhani in timpul unei intalniri…

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP. In conferinta de presa comuna de…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni ca este dispus sa se intalneasca cu conducerea Iranului, fara preconditii, „oricand vor”, schimbandu-si discursul fata de amenintarile de saptamana trecuta, scrie CNN. „In mod clar m-as intalni cu Iranul daca doresc sa ne intalnim. Cred ca vor ajunge…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a lansat, duminica, mai multe atacuri la adresa liderilor de la Teheran, comparandu-i cu "mafia" si promitand sprijin iranienilor care nu sunt multumiti de actualul lor guvern. Intr-un discurs adresat in California unei audiente majoritar iranian-americana,…

- Uniunea Europeana a propus prelungirea negocierilor pentru mentinerea intelegerii din 2015, dupa ce SUA s-au retras din acord la inceputul lunii mai. "Acest vis au europenilor nu se va realiza niciodata", a declarat Khamenei, potrivit Agerpres.Iranul acceptase sa isi inghete programul nuclear…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a afirmat luni dorinta de ''a continua dialogul" cu Italia cu privire la migranti, in pofida discursului noului guvern format de extrema dreapta si fortele anti-sistem in Italia, informeaza AFP."Dorinta noastra este de a continua dialogul cu Italia",…

- Președintele iranian, Hassan Rouhani, a respins luni amenințarile facute de Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, spunand ca restul lumii nu mai accepta ca Washingtonul sa ia decizii in numele lor.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat ca ar putea urma un razboi daca omologul sau american, Donald Trump, decide retragerea SUA din acordul prin care Iranul a acceptat sa-si sisteze programul nuclear in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale, informeaza Agerpres.