Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul republican al statului Vermont, Phil Scott, a declarat ca a votat marți pentru vicepreședintele Joe Biden, prima data in viața cand a votat pentru un democrat, transmite AP.Scott anuntase de ceva vreme ca nu va vota pentru colegul sau republican, președintele Donald Trump, dar…

- Peste 70 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale din SUA, adica mai mult decat dublul participarii totale la vot la alegerile precedente din 2016, releva o statistica publicata marti, 27 octombrie, de US Elections Project, preluata de Reuters. Aceasta participare…

- Peste 60 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale, cu opt zile inainte de ziua votului, iar ritmul record in care se desfasoara voturile anticipate ar putea duce la cea mai mare participare la scrutin din peste 100 de ani, potrivit datelor publicate luni de U.S. Elections Project,…

- Jurnalistul ales sa gazduiasca a doua dezbatere intre Donald Trump si Joe Biden, anulata in cele din urma, a fost suspendat din functie joi pentru ca a mintit despre un mesaj postat pe Twitter si legat de presedintele SUA, relateaza AFP potrivit Agerpres. Steve Scully, de la canalul parlamentar C-SPAN,…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat miercuri decizia retelelor sociale Twitter si Facebook de a limita distribuirea unui controversat articol despre legaturile dintre adversarul sau democrat la alegerile prezidentiale, Joe Biden, si o companie din domeniul gazelor naturale din Ucraina suspectata…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca a platit „multe milioane de dolari în taxe”, dar ca a avut dreptul la deduceri si credite fiscale, precum si ca este puternic „sub-îndatorat”, având mai multe active decât datorii, transmite Reuters,…

- Cindy McCain, vaduva senatorului american John McCain, a devenit marti cea mai recenta voce proeminenta din randul republicanilor care si-a anuntat sprijinul fata de candidatul democrat Joe Biden in tentativa acestuia de a-l disloca pe presedintele Donald Trump de la Casa Alba in urma alegerilor din…

- Cindy McCain, vaduva senatorului american John McCain, a devenit marti cea mai recenta voce proeminenta din randul republicanilor care si-a anuntat sprijinul fata de candidatul democrat Joe Biden in tentativa acestuia de a-l disloca pe presedintele Donald Trump de la Casa Alba in urma alegerilor…