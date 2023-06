America a devenit spaima industriei criptomonedelor

Stiri pe aceeasi tema

- Binance.US a anunțat suspendarea depozitelor in dolari americani și și-a notificat clienții cu privire la imposibilitatea de a mai retragere monede fiat (USD). Compania a spus ca mișcarile fac parte din eforturile de a proteja clienții și platforma pe fondul „tacticilor extrem de agresive și intimidante”…

- Tribunalul districtual al Statelor Unite din Washington, DC a emis o citație pentru CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, pe 7 iunie, la doar doua zile dupa ce Comisia pentru Valori Mobiliare (SEC) a dat in judecata oficial bursa pentru presupuse operațiuni cu valori mobiliare neinregistrate. Potrivit citației,…

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC) a dat in judecata platforma pentru criptomonede Coinbase, la tribunalul federal din New York, sustinand ca aceasta a actionat ca un broker si o bursa neinregistrata si cerandu-i ca compania sa se abtina sa mai faca acest lucru, transmite CNBC.…

- Comisia pentru Bursa și Valori Mobiliare (SEC) din Statele Unite a dat in judecata platforma de tranzacționare crypto Coinbase, la doar o zi dupa ce a luat aceeași masura in privința rivalilor de la Binance, relateaza Reuters.

- Potrivit datelor de la furnizorul de cripto-analitica CoinGlass, din cele aproximativ 19 milioane de Bitcoin aflate in circulație in prezent, 1,89 milioane din aceste BTC - in valoare de 50,7 miliarde USD - sunt deținute pe bursele centralizate majore, cum ar fi Binance și Coinbase, conform cointelegraph.com.In…

- Un joc riscant: aceste companii infrunta Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse(SEC), amenințand cu indrazneala ca vor parasi SUA, in timp ce autoritatea de reglementare intensifica presiunile asupra industriei pentru ca aceasta sa respecte regulile. Directorii executivi ai bursei de criptomonede…

- Un rechizitoriu in opt capete de acuzare impotriva lui Kwon a fost facut public la Tribunalul Districtual al Statelor Unite din Manhattan, la cateva ore dupa vestea arestarii lui, joi devreme, in Muntenegru. Avocatii lui Kwon din Statele Unite nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii, dupa…

- Aiden Pleterski, in varsta de 23 de ani, care s-a autoproclamat „regele criptomonedelor din Canada” a fost rapit și torturat, dupa ce și-ar fi inșelat investitorii cu 29 milioane de dolari, relateaza Daily Mail.