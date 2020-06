Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au adoptat, miercuri, un proiect legislativ care prevede sanctiuni diferite – de la amenzi pana la pedepse cu inchisoarea de la 6 luni la 7 ani – pentru ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din radacini, fara drept, de arbori, puieti sau lastari din fondul forestier national, indiferent…

- Totodata, constituie infractiune "furtul de puieti sau lastari, care au fost taiati sau scosi din radacini, din padure, din perdelele forestiere de protectie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrari de impadurire, precum si a oricaror altor produse specifice fondului forestier national".…

- Camera Deputatilor a respins, ieri, in unanimitate, proiectul privind executarea la domiciliu a pedepsei inchisorii si supravegherea prin bratara electronica, initiat de senatorul PNL Alina Gorghiu, potrivit Agerpres. S-au inregistrat 305 voturi pentru respingere, iar un deputat nu a votat. Proiectul…

- Parinții iși vor putea lua liber pentru supravegherea copiilor și pe perioada verii, pana la incheierea anului școlar. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede ca parintii isi pot lua zile libere si in perioada imediat urmatoare incetarii starii de urgenta.Proiectul fost sustinut…

- De vineri, vom putea sa iesim din casa fara declaratia pe propria raspundere, insa nu vom putea pleca din oras decat daca trebuie si neaparat cu hartie. Masca devine obligatorie atunci cand ne vom afla in spatii publice sau in mijloacele de transport in comun. Masurile au fost anuntate chiar de presedintele…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a propus o modificare, la legea Guvernului Orban, prin care se adopta masurile din starea de alerta. Senatul nu este Camera decizionala, astfel ca propunerile pot fi modificate, la Camera Deputatilor, miercuri.Amendamentul PSD prevede ca terasele ar putea sa isi reia activitatea,…

- Legea a fost atacata la CCR de Avocatul Poporului si Inalta Curte de Casatie si Justitie. Proiectul de lege prin care erau eliminate pensiile speciale a fost adoptat de Camera Deputatilor in 28 ianuarie. Masura ii vizeaza pe deputati si senatori, judecatori si procurori, personalul auxiliar de specialitate…