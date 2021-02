Stiri pe aceeasi tema

- Politisti de la Sectia 20 au depistat, sambata noaptea, 15 persoane care jucau neautorizat poker intr-o locuinta din Sectorul 6, printre participanti aflandu-se si un barbat care trebuia sa stea in carantina la domiciliu. "In noaptea de 20/21.02.2020, politisti din cadrul Directiei Generale…

- „In noaptea de 18/19 februarie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 5 Politie, in urma unui apel 112 privind tulburarea linistii publice, au identificat mai multe persoane care participau la un eveniment privat. Au fost aplicate sanctiuni contraventionale…

- Un barbat este cautat de polițiști dupa ce, luni, a intrat in sediul unei banci din Sectorul 5 al Capitalei si a amenintat cu pistolul casierul unei banci, caruia i-a cerut toti banii pe care ii avea la birou. Angajatul nu s-a conformat cerințelor, iar individul a parasit sediul instituției.Individul…

- Politistii Sectiei 20 au amendat 10 persoane care petreceau noaptea intr-un local din Sectorul 6 al Capitalei, fara respectarea masurilor de preventie a raspandirii noului coronavirus. "In noaptea de 29/30.01.2021, in jurul orei 00,05, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie…

- Amenzi usturatoare pentru petreceri private Politistii Capitalei au aplicat amenzi în valoare totala de 167.000 de lei persoanelor care au participat, în doua apartamente din Sectorul 1, la petreceri private. "În seara de 16 si noaptea 17-18 ianuarie,…

- Politistii Capitalei au aplicat amenzi in valoare totala de 167.000 de lei persoanelor care au participat, in doua apartamente din Sectorul 1, la petreceri private. "In seara de 16 si noaptea 17-18 ianuarie, politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 1…