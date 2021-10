Amenzi înșelătoare trimise șoferilor pentru depășirea vitezei, prin e-mailuri false, scrise în numele Poliției Mai mulți șoferi au primit zilele trecute e-mailuri inșelatoare, scrise in numele Brigazii de Poliție Rutiera, prin intermediul carora erau pacaliți ca au depașit viteza legala și ca trebuie sa plateasca amenda online, in conturi frauduloase. De pe o adresa de e-mail, ce pare a fi a Poliției Romane, vine o „amenda electronica”. Șoferii sunt informați ca au fost sancționați in trafic și ca pot plati online jumatate din contravaloarea amenzii. Poliția Romana atrage atenția ca este vorba de o inșelatorie și avertizeaza romanii sa nu dea curs unor astfel de solicitari. „Acest e-mail nu este emis de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

