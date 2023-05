Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata, 14 aprilie, o avertizare cod galben de intensificari ale vantului și instabilitate atmosferica accentuata, valabila pentru 25 de județe și municipiul București, incepand de la ora 10.00, pana la ora 23.00. Avertizarea cod galben vizeaza 21 de județele Satu Mare, Maramureș,…

- Noi descinderi in dosarul escrocheriilor comise de o companie care fabrica mobila de bucatarie. Directorul intreprinderii figureaza si intr-o ancheta initiata de Politia Romana. Marți, 28 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Iași au efectuat 42 de percheziții domiciliare.…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Iași au descins la 42 de adrese intr-un dosar de inșelaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda.Polițiștii fac percheziții in județele Iași (13), Brașov (3),Ilfov (3), Galați (2), Bihor (2), Vaslui (2), Argeș (1),…

- Astazi, 28 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Iași efectueaza 42 de percheziții domiciliare, intr-un dosar penal privind infracțiuni de inșelaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Polițiștii efectueaza percheziții in județele Iași (13), Brașov (3),Ilfov…

- Astazi, 28 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Iasi efectueaza 42 de perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal privind infractiuni de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda. Politistii efectueaza perchezitii in judetele Iasi (13), Brasov (3),Ilfov…

- Acțiunile de protest ale angajaților din sistemul de invațamant preuniversitar de stat vor lua amploare, atrag atenția liderii sindicali, care spun ca lipsa de reacție din partea guvernanților conduc cadrele didactice catre greva generala. Președintele Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI…

- Eveniment Copiii din Cantus Mundi vor marca Ora Pamantului prin evenimente muzicale, inclusiv in Teleorman martie 20, 2023 12:44 Sambata, 25 martie, in intervalul orar 20:30 – 21:30, peste 8.000 de copii și tineri din corurile și ansamblurile Programului Național Cantus Mundi se vor reuni simultan…

- Meteologii de la ANM au actualizat avertizarea Cod galben privind intensificari ale vantului, care acum este valabila in toata țara. Astfel, codul galben este valabil pana miercuri dimineata, in zonele de munte, la altitudini mai mari de 1.500 de metri, si pana marti seara in sudul, centrul si estul…