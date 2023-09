Amenzi de peste 5 milioane de lei pentru sute de magazine Mega Image

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat cu 5,65 milioane de lei un numar de 500 de magazine apartinand lantului de supermarketuri Mega Image, in urma abaterilor constatate in timpul unor controale derulate incepand de la jumatatea lunii august. „In toate locatiile verificate,…

- In perioada 7-8 august, Comisariatul Regional pentru Protetia Consumatorilor Regiunea Bucuresti-Ilfov a verificat mai multe magazine apartinand retailerului SC Mega Image SRL. Echipele de comisari au controlat 64 de locatii, din regiune, iar in urma neregulilor constatate, au aplicat 90 de amenzi…

- BAT in parteneriat cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) lanseaza campania anuala Alege Asumat un Comportament Comercial Curat, un proiect de informare și conștientizare publica cu privire la importanța cunoașterii și respectarii legislației pentru prevenirea accesului minorilor…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat verificari asupra peste 1.000 de companii in prima luna a Comandamentului Litoral 2023 și a impus sancțiuni in valoare de peste 6,5 milioane de lei. De asemenea, aproximativ 100 de unitați au fost inchise temporar pana la remedierea…