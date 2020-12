Amenzi de peste 23.000 de lei la o petrecere privată din Voluntari Zece persoane au fost amendate cu 23.500 de lei dupa ce au participat la o petrecere organizata intr-un local din orașul Voluntari și au incalcat regulile privind combaterea pandemiei de coronavirus. Petrecerea a avut loc in noaptea de sambata spre duminica intr-un local din Voluntari. Polițiștii au fost sesizați cu privire la eveniment și au intervenit alaturi de efective din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Ilfov. Astfel, politistii au identificat persoanele participante si au aplicat fata de acestea 43 de sanctiuni contraventionale, conform Legii 55/2020, cu amenzi in valoare de 23.500… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Voluntari au aplicat amenzi drastice dupa ce au descoperit o petrecere cu aproape 50 de persoane. „In noaptea de 26 decembrie a.c., polițiștii orașului Voluntari au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-o locație de profil din localitate, se desfașoara o petrecere privata,…

- O cununie la care participau 40 de persoane, in Timișoara, a fost oprita, joi, de intervenția polițiștilor, care au aplicat amenzi pentru nerespectarea normelor de limitare a raspandirii coronavirusului, relateaza Mediafax. Politistii din Timișoara și un echipaj din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi…

- O petrecere la care participau 16 persoane, intr-o locație din București, a fost oprita de polițiști, care au dat amenzi in valoare de 13.000 de lei. Petrecerea a avut loc miercuri seara intr-o locație din raza de competența a Secției 11. Polițiștii au fost gasit in interior aproximativ…

- In ultimele trei zile polițiștii și jandarmii din București au facut controale in zone aglomerate și centre comerciale, din Capitala. Agenții au dat amenzi in valoare de 75.000 de lei a transmis Poliția Capitalei.Au fost controale de amploare in acest weekend in centrele comerciale din București, iar…

- O petrecere ilegala a avut loc sâmbata seara, 7 noiembrie, la restaurantul Da Pino din centrul Clujului. Câteva echipaje de poliție au dat amenzi participanților și proprietarului, conform clujust.ro. Polițiștii care au intervenit pentru…

- Politistii bucuresteni au aplicat, miercuri, in incinta Pietei 16 Februarie, zece sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 7.250 de lei, pentru nerespectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor COVID-19. Potrivit unui comunicat al DGPMB, miercuri, intre orele 10,00 - 13,00, Sectia…

- Politistii din Ilfov au aplicat, in urma actiunilor din ultimele 24 de ore, 263 de sanctiuni contraventionale cu valoare totala de 31.750 de lei, pentru nerespectarea masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19, informeaza Agerpres.Au fost aplicate 258 de sanctiuni contraventionale in temeiul…

- CARAS-SEVERIN – Joi si vineri, politistii au efectuat controale si au aplicat amenzi de peste 16.000 de lei! Polițiștii carașeni impreuna cu reprezentanții celorlalte structuri au intensificat acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, a cazurilor de absenteism școlar, a delincvenței…