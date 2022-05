AMENZI DE PÂNĂ LA 6.000 DE LEI PENTRU PERSOANELE CARE VANDALIZEAZĂ PEREȚII CLĂDIRILOR DIN IAȘI Un prim pas pentru a opri actele de vandalism a fost facut de parlamentarii romani, care propun inasprirea sanctiunilor. Astfel, amenda infima pe care cei prinsi ar trebui sa o plateasca – 100-200 lei – a fost majorata la 3.000-6.000 de lei. Municipalitatea ieșeana a facut si face eforturi permanente pentru a feri orasul de teribilisti care vandalizeaza peretii cladirilor sau mijloacele de transport, insa camerele video montate de aceasta nu au reusit sa stopeze fenomenul. Articolul AMENZI DE PANA LA 6.000 DE LEI PENTRU PERSOANELE CARE VANDALIZEAZA PEREȚII CLADIRILOR DIN IAȘI apare prima data… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

